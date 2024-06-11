Крымчанина на пять лет отправили в колонию за сговор с СБУ

Прокуратура: крымчанина приговорили к пяти годам колонии за сговор с СБУ

Крымчанина приговорили к пяти годам лишения свободы за сговор с СБУ и готовность оказать ей содействие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что с октября 2022-го по апрель 2023 года подсудимый переписывался в мессенджерах с представителями Службы безопасности Украины. Он предлагал помешать России проводить спецоперацию, рассказывал, что умеет управлять дронами и обращаться с оружием.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — передали в пресс-службе.

Ранее агента СБУ осудили на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта. В ноябре 2022 года он поджег шкафы сигнализации на Московской железной дороге.

До этого Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии украинца, который передавал данные о Вооруженных силах России в Запорожской области. Мужчина действовал по заданию украинской разведки.