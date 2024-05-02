Агента СБУ осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта | 360°

Криминал 02 мая 2024, 13:37 Агента СБУ осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта Суд в Москве приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам тюрьмы РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Об этом сообщила «Российская газета».

Дело рассматривали в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. Кармазина осудили за шпионаж, подготовку теракта в Московском регионе и диверсии.

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В ноябре 2022 года агент СБУ поджег шкафы сигнализации на Московской железной дороге. Его задержали в феврале 2023-го. Сам Кармазин рассказал, что он — гражданин Украины, его завербовали в Польше, куда он приехал на заработки. Мужчина прибыл в Россию через территорию Латвии. Он также заявил, что сотрудники СБУ грозились расправиться с его дочерью.

Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии украинца, который передавал данные о Вооруженных силах России в Запорожской области. Мужчина действовал по заданию украинской разведки, сообщил RT.