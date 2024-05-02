Агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за шпионаж за армией России | 360°

02 мая 2024, 11:08
Агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за шпионаж за армией России
ФСБ: агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за передачу данных о ВС России
Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии украинца, который передавал данные о Вооруженных силах России в Запорожской области. Об этом сообщили сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
«Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передала служба.
Реклама
Мужчина действовал по заданию сотрудника украинской разведки. Преступник собирал информацию о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил России, чтобы противник мог нанести по ним ракетно-артиллерийские удары.
Ранее россиянина осудили за попытку выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Житель Кузбасса связался с украинским координатором и заявил о желании присоединиться к армии. Он заполнил анкету для участия в боевых действиях против российских военнослужащих, купил камуфляжную форму, средства связи, медицинские препараты. Его признали виновным в приготовлении к госизмене.
Суд
СБУ
Крым
Тюрьмы
Россия
Армия
Реклама
Реклама