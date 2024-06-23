Крым окажет поддержку Севастополю после удара ATACMS по городу

В Крыму готовы оказать всю необходимую помощь Севастополю после атаки по городу оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что находится на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на город и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По последним данным, из-за удара по Севастополю погибли три человека, в том числе двое детей. Количество раненых, уточнил Развожаев, практически достигло 100.

По городу выпустили пять ATACMS, оснащенных кассетным боеприпасами. Одна из ракет в результате работы ПВО отклонилась от курса, а ее обломки рухнули в прибрежной зоне.