Силы ПВО ночью сбили 53 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 50 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября до 7:00 по московскому времени 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской области — 28, также 11 БПЛА сбили в Воронежской области, шесть — в Ростовской, по два — в Брянской и Курской, по одному — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отмене режима беспилотной опасности в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах. По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.