В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обломков беспилотника

Обломки сбитого дрона нашли в Липецке, из жилых домов эвакуировали 50 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Роман Ченцов.

«На улице Буденного обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас нахожусь на месте. Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности», — уточнил он.

Часть людей разъехалась по родственникам, а остальным предоставили места в пунктах временного размещения. Ченцов призвал местных жителей сохранять спокойствие, несмотря на ситуацию. Он подчеркнул, что все службы делают все необходимое. Также глава Липецка призвал доверять информации только из официальных источников.