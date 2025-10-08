В Липецке эвакуировали 50 человек из-за обломков беспилотника

Обломки сбитого дрона нашли в Липецке, из жилых домов эвакуировали 50 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Роман Ченцов.
«На улице Буденного обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас нахожусь на месте. Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности», — уточнил он.
Часть людей разъехалась по родственникам, а остальным предоставили места в пунктах временного размещения. Ченцов призвал местных жителей сохранять спокойствие, несмотря на ситуацию. Он подчеркнул, что все службы делают все необходимое. Также глава Липецка призвал доверять информации только из официальных источников.
