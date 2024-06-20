Один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Краснодарском крае

Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«По предварительной информации, есть погибший», — написали в Telegram-канале оперативного штаба.

Там уточнили, что украинские войска атаковали Славянск-на-Кубани в ночь на четверг, 20 июня. Беспилотник упал на частный дом и полностью его разрушил. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты разбирают завалы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным и близким погибшей женщины. Он заявил, что поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь ее семье.