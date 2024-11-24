Крупная группировка ВСУ угодила в огневой мешок рядом с Купянском

Крупная группировка украинской армии попала в огневой мешок в районе Купянска в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Огневой мешок представляет собой район, который пристрелен с нескольких сторон для ведения сосредоточенного и массированного огня. В Минобороны России эти данные официально не комментировали.

«Порядка восьми оккупированных националистами населенных пунктов в районе Купянска находятся в огневом мешке, в промежутке от Сеньково до самого Купянска», — сообщил источник.

Несколько дней назад стало известно, что российские бойцы зашли в промышленную зону Купянска и начали зачистку территории от украинских националистов, отмечал руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ранее в Сети опубликовали первые кадры штурма Купянска военнослужащими ВС России.