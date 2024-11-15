Первые кадры штурма Купянска появились в Сети

Первые кадры штурма Купянска подразделениями ВС России опубликовал Shot . По данным источника Telegram-канала, расчеты РСЗО ударили по месту дислокации украинских боевиков у элеватора Купянского комбикормового завода.

ВС России продолжили наступление и продвинулись на 6,5 километра, добавил собеседник Shot. По его информации, потери ВСУ превысили 50 человек.

Кроме того, за сутки на Купянском направлении российская армия ликвидировала боевую машину пехоты, БТР, до пяти автомобилей, два артиллерийских орудия, три полевых склада боеприпасов и до семи пунктов управления беспилотниками.

Ранее украинский военный Евгений Дикий заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Харьковской области и в скором времени установят контроль над Купянском. Бои идут уже в окрестностях города, подтвердил он. По его мнению, спасти положение ВСУ сможет только мобилизация.