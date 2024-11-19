Российские войска зашли в промзону Купянска

Ганчев заявил о начале зачистки промзоны Купянска от украинских боевиков

Задействованные в специальной военной операции российские войска зашли в промышленную зону Купянска и приступили к зачистке территории от украинских военных. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что перешедшие в наступление в сторону занятого ВСУ Купянска российские войска совершили серьезное продвижение.

«Идет работа по зачистке промзоны города от врага», — заявил Ганчев.

О подходе подразделения российских войск к Купянску и первых попытках входа в промышленную зону города в минувшую пятницу, 15 ноября, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он пояснил, что группировка российских войск закрепилась на участках рядом с Купянском для последующего освобождения.