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    Круглосуточный ПВР открыли в Люберцах после атаки БПЛА

    глава городского округа Люберцы Владимир Волков
    Фото: глава городского округа Люберцы Владимир Волков/Telegram

    Круглосуточный пункт временного размещения открыли для жильцов дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах после атаки БПЛА. В ПВР предоставляют горячее питание, чай, воду, места отдыха и предметы личной гигиены, сообщил Фонд капремонта.

    В результате налета беспилотников повреждения получили пять этажей и 10 квартир. Председатель МКД организовал поквартирный обход.

    Коммуникации не пострадали, подача воды и электричества осуществляется в штатном режиме, запущен один грузовой лифт. Предстоит заменить 220 окон, для восстановления теплового контура сформировали 10 бригад.

    «Для демонтажа аварийных элементов фасада организована работа шесть альпинистов», — добавили в фонде.

    К разбору завалов и уборке мусора привлекли 60 человек.

    В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице.

    В Балашихе после атаки БПЛА отселили две квартиры, людям компенсировали аренду жилья.