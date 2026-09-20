Круглосуточный ПВР открыли в Люберцах после атаки БПЛА

Круглосуточный пункт временного размещения открыли для жильцов дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах после атаки БПЛА. В ПВР предоставляют горячее питание, чай, воду, места отдыха и предметы личной гигиены, сообщил Фонд капремонта.

В результате налета беспилотников повреждения получили пять этажей и 10 квартир. Председатель МКД организовал поквартирный обход.

Коммуникации не пострадали, подача воды и электричества осуществляется в штатном режиме, запущен один грузовой лифт. Предстоит заменить 220 окон, для восстановления теплового контура сформировали 10 бригад.

«Для демонтажа аварийных элементов фасада организована работа шесть альпинистов», — добавили в фонде.

К разбору завалов и уборке мусора привлекли 60 человек.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице.

В Балашихе после атаки БПЛА отселили две квартиры, людям компенсировали аренду жилья.