Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить атаку ВСУ на школу-интернат в Судже. Об этом она написала в Telegram-канале.

Москалькова отметила, что украинские националисты «устроили кровавую провокацию в Курской области». Они нанесли ракетный удар по школе-интернату, в которой удерживали незаконно захваченных женщин, стариков и больных.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом», — подчеркнула она.

Также Москалькова выразила уверенность, что все виновные в этом преступлении понесут суровое наказание. Украинские войска нанесли удар по интернату в Судже 1 февраля. Приказ об обстреле дал комбриг ВСУ Ростислав Карпуша.