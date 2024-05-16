«Критические точки». Блинкен решил проверить способность Украины удержать фронт | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 17:30 «Критические точки». Блинкен решил проверить способность Украины удержать фронт Политолог Станкевич: в Киеве Блинкен хотел проверить реальное состояние Украины Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы лично ознакомиться с реальной ситуацией в зоне спецоперации. Об этом в интервью 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Блинкен приехал проверить реальное состояние киевского режима: насколько он прочен. И способна ли Украина удержать сейчас фронт. Как минимум для того, чтобы пройти критические точки», — заявил эксперт.

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Ими сейчас является саммит «мира» в Швейцарии и юбилейный саммит НАТО в США, уточнил политолог. С точки зрения Соединенных Штатов, оба эти события не должны проходить на фоне катастрофы в зоне боевых действий.

Он хотел услышать лично, насколько ситуация прочна в этом плане. Желательно, конечно, для Соединенных Штатов, чтобы фронт продержался как минимум до ноября, то есть до президентских выборов. Но это уже программа максимум. Сергей Станкевич

Никакой победы и ультиматумов

Все больше появляется публикаций и в США, и в других европейских странах о том, что пора переходить к переговорам. Очевидно, подчеркнул политолог, что никакой победы для Украины быть не может.

«Никакого выхода на границы 1991 года и всего остального, что включено в печально знаменитый ультиматум Зеленского не будет. И надо выходить на какое-то реалистическое и дипломатическое завершение конфликта. Для этого нужны переговоры», — подчеркнул он.

Блинкен, будучи в Киеве, заявил, что за это отвечает Украина. Таким образом он снял с США ответственность — якобы не они затягивают мирное решение вопроса.

Визит Блинкена стал первым после того, как конгресс принял давно отложенный пакет военной помощи Украине на 61 ​​миллиард долларов. Политик признал, что нынешний этап конфликта стал критическим для Украины.