«Критические точки». Блинкен решил проверить способность Украины удержать фронт | 360°

16 мая 2024, 17:30
«Критические точки». Блинкен решил проверить способность Украины удержать фронт
Политолог Станкевич: в Киеве Блинкен хотел проверить реальное состояние Украины
Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы лично ознакомиться с реальной ситуацией в зоне спецоперации. Об этом в интервью 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
«Блинкен приехал проверить реальное состояние киевского режима: насколько он прочен. И способна ли Украина удержать сейчас фронт. Как минимум для того, чтобы пройти критические точки», — заявил эксперт.
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Ими сейчас является саммит «мира» в Швейцарии и юбилейный саммит НАТО в США, уточнил политолог. С точки зрения Соединенных Штатов, оба эти события не должны проходить на фоне катастрофы в зоне боевых действий.
Он хотел услышать лично, насколько ситуация прочна в этом плане. Желательно, конечно, для Соединенных Штатов, чтобы фронт продержался как минимум до ноября, то есть до президентских выборов. Но это уже программа максимум.
Сергей Станкевич
Никакой победы и ультиматумов
Все больше появляется публикаций и в США, и в других европейских странах о том, что пора переходить к переговорам. Очевидно, подчеркнул политолог, что никакой победы для Украины быть не может.
«Никакого выхода на границы 1991 года и всего остального, что включено в печально знаменитый ультиматум Зеленского не будет. И надо выходить на какое-то реалистическое и дипломатическое завершение конфликта. Для этого нужны переговоры», — подчеркнул он.
Блинкен, будучи в Киеве, заявил, что за это отвечает Украина. Таким образом он снял с США ответственность — якобы не они затягивают мирное решение вопроса.
Визит Блинкена стал первым после того, как конгресс принял давно отложенный пакет военной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Политик признал, что нынешний этап конфликта стал критическим для Украины.
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