В США предупредили об ответе Путина на решение Макрона по Украине

Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину, но если это произойдет, то президент России Владимир Путин может принять ответные меры, унизив французского лидера Эммануэля Макрона ударом по ним на территории республики. Об этом написал колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстадер.

«Что, если Путин распознает блеф Макрона? <…> Путин может усмотреть в ударе по французским военным <…> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — предупредил журналист.

Решение Макрона несет огромные риски и для Франции, и для Запада. По словам журналиста, французы не готовы встречать гробы с телами погибших на Украине военных.

Если говорить о союзниках по НАТО, то последние вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией в этом случае.

Ранее появилась информация, что Макрон призывал разрешить ВСУ атаковать российские военные объекты в Курской и Белгородской областях. До этого французский лидер заявлял, что Украина не должна обстреливать гражданские и другие цели в России.