Кремль заявил о неприемлемых вариантах Киева для встречи Путина и Зеленского

Песков: Украина предлагала неприемлемые варианты для встречи Путина и Зеленского

Украина предлагала для встречи глав государств неприемлемые варианты, такие как Швейцария и Австрия, подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что без предварительной подготовки переговоры Путина и Зеленского станут обреченной на провал пиар-акцией.

Он добавил, что президент России готов к встрече с украинским коллегой, однако киевский режим не захотел создавать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию конфликта.