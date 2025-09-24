Кремль заявил о неприемлемых вариантах Киева для встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение из-за отказа украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Москву. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.
Украина предлагала для встречи глав государств неприемлемые варианты, такие как Швейцария и Австрия, подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что без предварительной подготовки переговоры Путина и Зеленского станут обреченной на провал пиар-акцией.
Он добавил, что президент России готов к встрече с украинским коллегой, однако киевский режим не захотел создавать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию конфликта.