Кремль выступил против размещения миротворцев из ЕС на Украине

Песков: Россия не согласилась с идеей о размещении на Украине миротворцев ЕС

Ввод миротворцев из стран Европейского союза на территорию Украины означает размещение инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Россия не пойдет на такой шаг в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News .

Он подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о том, что не может допустить, чтобы военные из стран НАТО находились в непосредственной близости ее границ.

«Нет, мы не можем допустить», — заявил Песков о возможности ввода европейских военных на территорию Украины.

Представитель Кремля добавил, что украинские власти всячески пытались избежать переговоров об урегулировании конфликта, поэтому Россия рассчитывала на влияние президента США Дональда Трампа, который мог склонить киевский режим к такой мысли,

«Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем. Но не имея такой возможности продолжает специальную военную операцию Мы надеемся, что вмешательство президента Трампа даст больше политической воли Киеву», — добавил Песков.

С объявлением о подготовке для отправки на Украину «миссию сил сдерживания» объявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своего визита в Киев.

Он подчеркнул, что в их состав войдут британские и французские военные. Они разместятся на территориях, которые определят украинские власти. По словам Макрона, основной задачей миссии станет сдерживание от возобновления боевых действий.