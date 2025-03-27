Франция заявила о подготовке «миссии сил сдерживания» для Украины

На Украину отправят франко-британскую «миссию сил сдерживания». Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита европейских лидеров, сообщило Le Monde.

«Эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами», — сказал он.

По словам Макрона, на Украину отправят военный контингент, который будет выполнять роль сдерживающего фактора. Он отметил, что «миссия сил сдерживания» не будет состоять из миротворцев.

Франция и Великобритания планируют обсудить с властями Украины долгосрочное развитие вооруженных сил. Макрон также сообщил о решении ускорить выдачу кредитов, чтобы Украина смогла увеличить закупки вооружений.

Во время выступления Макрон заявил, что члены «коалиции желающих» в течение трех недель подготовят предложение по соблюдению прекращения огня на Украине. Этот проект планируют предоставить США для изучения.