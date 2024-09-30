Песков: Кремль спокойно отнесся к словам Вучича о затяжном конфликте на Украине

В Кремле спокойно отнеслись к прогнозу президента Сербии Александра Вучича о продолжительности и завершении украинского конфликта. Об этом Ura.ru сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Россия исходит из необходимости достижения всех целей специальной операции.

Сербский лидер ранее заявил, что противостояние на Украине будет длиться не меньше 10 лет и закончится по корейскому сценарию. В любой момент конфликт разгорится снова, как это происходит на Корейском полуострове. Соединенные Штаты продолжат использовать Украину, чтобы нанести ущерб России, считает Вучич.