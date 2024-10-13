Медведев: НАТО использует Украину, а потом выбросит ее на помойку

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев зло прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. НАТО использует Украину и выбросит ее на помойку, написал политик в Telegram-канале .

Медведев нелестно отозвался о Зеленском и отметил, что его «план победы» состоит из одного пункта — приглашения в НАТО. Политик заявил, что последствия этого нетрудно представить.

«Молодые и не очень члены альянса подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через 10, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», — заявил Медведев.

Украинцам пообещали показать «план победы» в ближайшее время. Документ уже согласовали на Западе.