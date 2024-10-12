Украинцам пообещали показать «план победы» в ближайшие дни

В ближайшие дни гражданам Украины представят «план победы», о котором говорил президент Владимир Зеленский. Об этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, западные партнеры уже изучили конкретные детали плана, связанными с политическими, военными, дипломатическими и экономическими вопросами.

«О более широкой презентации для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе конфликта, что планируется делать», — сказал он.

Подоляк выразил уверенность, что Зеленский сможет эффективно презентовать план украинцам и донести его значимость.

По словам советника, Украина разработала четыре способа давления на Россию для реализации «плана победы». Подоляк отметил, что власти страны смогут склонить президента Владимира Путина к переговорам о прекращении конфликта.