Кремль показал кадры с совещания Путина с руководством Генштаба

Приехавшего на вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск президента России Владимира Путина встретил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Это следует из кадров, опубликованных пресс-службой Кремля.

Глава государства внимательно выслушал приветствие командующего Объединенной группировки войск, а после пожал ему руку, и они вместе прошли на совещание.

«Сегодня проведем очередную рабочую встречу, на которой рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции. Посмотрим и оценим последние результаты боевой работы», — заявил Путин, обращаясь к руководителям Генштаба и командующим группировками войск.

Он добавил, что ежедневно получает доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции от начальника Генерального штаба и добавил, что выполнение бойцами задач осуществляется по всем утвержденным планам.

В ходе своего выступления на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин объявил о полном освобождении Луганской Народной Республики, и продолжении уничтожения подразделений противника на территориях Донецкой Народной Респубики, а также Запорожской и Херсонской областей.