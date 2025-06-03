«Те, кто должен быть истреблен, исчезнут». Что ждет Украину после терактов

Украину ждет жесткий ответ после серии атак на российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. С заявлением на эту тему выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. С какими последствиями предстоит столкнуться киевскому режиму — в материале 360.ru.

Все для скорейшей победы Медведев публично обратился ко всем, кто переживает и ждет возмездия. Расплата за совершенные Киевом злодеяния будет неизбежной, отметил политик в Telegram-канале. Он также напомнил, что российская армия активно наступает и продолжит наступление дальше.

Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут. Дмитрий Медведев

Политик также прокомментировал состоявшиеся накануне в Стамбуле переговоры России и Украины. Он подчеркнул, что Россия не отступит от своих требований ради достижения компромиссного мира. «Переговоры <…> нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума», — отметил Медведев.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным и Трампом Зампред Совбеза порассуждал о целях Владимира Зеленского, который ищет прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным. По словам политика, помимо собственной легитимации за счет авторитета вышеупомянутых мировых лидеров, Зеленским движет еще несколько мотивов. Украинский президент, предположил Медведев, надеется отсрочить выборы и получить возможность продолжения воровства военного бюджета, а также добиться неприкосновенности в будущем. «В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается», — написал заместитель председателя Совета безопасности о Зеленском. Российский политик напомнил, что Йодль и Кейтель, которые участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, все равно были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. «История — безжалостный дезинсектор», — заключил Медведев.