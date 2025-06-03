Экс-советник Трампа Бэннон: удар по аэродромам России обернется против США

Атака украинских беспилотников по российским военным аэродромам грозит втягиванием США в продолжающийся конфликт. С таким заявлением в эфире ток-шоу на телеканале News Nation выступил бывший-советник действующего президента США Дональда Трампа публицист Стив Бэннон.

Он напомнил, что удар по российским аэродромам подготовленные украинскими спецслужбами беспилотники нанесли за день до переговоров в Стамбуле, поставив под угрозу возможность продолжения диалога.

«Накануне переговоров о прекращении огня Украина выступила в роли Японии, атаковавшей американский флот в гавани Перл-Харбор», — заявил Бэннон.

Публицист призвал администрацию Трампа осудить удары, тем более, что украинские власти приняли решение о масштабной атаке без предупреждения.

«Нельзя допускать, чтобы страна, с которой заключаем экономическую сделку, думала, что может идти атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт», — добавил Бэннон.

В воскресенье, 1 июня, Минобороны сообщило о налете украинских беспилотников на военные аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях. Впервые с начала спецоперации под вражескими ударами оказались сибирские регионы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал украинским властям жесткий ответ за налет беспилотников на военные аэродромы. Он подчеркнул, что расплата за совершенное злодеяние станет неизбежной, а российская армия продолжит свое наступление.