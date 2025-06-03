Крючков показал фотографию Крымского моста после сообщений о его закрытии

Опоры Крымского моста не получили никаких повреждений, несмотря на неудачную попытку ВСУ устроить диверсию. Реальный кадр, сделанный со смотровой площадки Керчи, опубликовал в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Я просто сделаю перепост. Фото снято сейчас», — написал он.

Ранее стало известно, что временно ограничили движение автомобилей по Крымскому мосту и в бухте Севастополя.

По словам Крючкова, такие меры предприняли из-за вражеской активности у берегов полуострова и в акватории Черного моря. Он призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным сведениям.