Крючков показал фотографию Крымского моста после сообщений о его закрытии

Опоры Крымского моста не получили никаких повреждений, несмотря на неудачную попытку ВСУ устроить диверсию. Реальный кадр, сделанный со смотровой площадки Керчи, опубликовал в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Я просто сделаю перепост. Фото снято сейчас», — написал он.
По словам Крючкова, такие меры предприняли из-за вражеской активности у берегов полуострова и в акватории Черного моря. Он призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным сведениям.
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