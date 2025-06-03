Движение по Крымскому мосту возобновилось после двух перекрытий

Минтранс объявил о возобновлении движения по Крымскому мосту в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту возобновили в обе стороны. Перекрытия не вызвали коллапса, очереди соответствуют прогнозу на туристический сезон, сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Перекрытия движения по Крымскому мосту осуществлялись сегодня дважды, но они не вызвали серьезных затруднений для водителей. Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту выполняется в обе стороны в штатном порядке», — объявило министерство.

К 18:00 со стороны Тамани скопились 150 автомобилей, Керчи — 250. Минтранс заявил, что это количество соответствует прогнозу на начало туристического сезона. Водители могут воспользоваться также сухопутным маршрутом по трассе Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

Кроме Крымского моста, власти закрывали 3 июня рейд в бухте Севастополя, сообщил RT. Ограничения связаны с «вражеской активностью» в акватории Черного моря, объяснил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он показал фотографию неповрежденного переезда.