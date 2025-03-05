Кремль оценил готовность Зеленского к мирному урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил готовность украинского лидера Владимира Зеленского приступить к мирным переговорам. Официальный представитель Кремля сделал такое заявление на брифинге.

«Положительно (оцениваю готовность Зеленского — прим. ред.). Вопрос — с кем сесть за стол переговоров», — сказал Песков.

Он напомнил, что правовой запрет Украины на переговоры с российской стороной все еще сохраняется. В целом подход Зеленского положительный, но нюансы не меняются, подчеркнул представитель Кремля.

Лучшим местом для переговоров по украинскому вопросу для России был бы Минск, отметил Песков, комментируя соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место», — отметил Песков.

Накануне пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры о мире.