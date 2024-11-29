Песков: миротворцы могут появиться на Украине по согласию сторон конфликта

Введение миротворческого контингента на территорию Украины возможно только при согласии всех сторон конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют направить на Украину около тысячи миротворцев. По мнению представителей СВР, это станет фактической оккупацией территории республики.

Ранее действующий американский президент Джо Байден назвал ответные удары России по позициям украинских военных «возмутительными». Он отметил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине и скоро отправят ВСУ новую партию оружия. Песков обвинил Соединенные Штаты в желании расширить украинский конфликт.