Песков обвинил США в желании расширить украинский конфликт

Круг победившего на выборах в США Дональда Трампа говорит о мире, а нынешняя администрация продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал слова будущего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолца, который заявил, что планирует работать с администрацией нынешнего президента Джо Байдена по поводу мирного соглашения России и Украины.

«Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слова „мир“ или „мирный план“ звучат. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, администрация Байдена продолжает делать «провокационные, эскалирующие действия».

Ранее Майк Уолц заявил, что администрация Трампа займется урегулированием конфликта на Украине в январе 2025 года. Будут решать, кого «посадят» за стол переговоров и какие выдвинут параметры соглашения.