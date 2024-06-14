Кремль объяснил, почему Путин именно сейчас озвучил план по Украине

Песков: Путин озвучил мирный план по Украине в связи с конференцией в Швейцарии

Президент Владимир Путин озвучил инициативу по Украине в том числе в связи с конференцией в Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, почему предложение прозвучало именно сегодня.

«Частично потому, что сейчас проходит в Швейцарии конференция, которая завтра начинается», — сказал Песков.

Путин в рамках встречи с руководством МИД сделал еще одно мирное предложение по Украине. Среди условий — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и отмена санкций против России.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новый план РФ по урегулированию украинского конфликта не содержит «реального мирного предложения».