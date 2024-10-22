Иностранные журналисты незаконно пересекли границу России в Курской области во время вторжения ВСУ для героизации украинских военных. Об этом генеральный прокурор Игорь Краснов заявил на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.

По словам Краснова, у этих корреспондентов не было разрешений на пересечение границы и осуществление своей деятельности. Сейчас в отношении них расследуют уголовные дела.

В ходе выступления генпрокурор напомнил, что после вторжения боевики ВСУ стреляли по мирным жителям и грабили их дома. Целью журналистов являлись съемка и размещение репортажей, оправдывающих действия украинских боевиков в иностранных СМИ.

По данным ФСБ, с августа возбудили 14 уголовных дел против украинских и западных журналистов, незаконно проникающих в Курскую область. Недавно британский корреспондент-фрилансер Оз Катерджи также незаконно побывал в регионе и написал об этой поездке статью в журнал Foreign Policy.