Британский журналист незаконно проник в Курскую область

Британский журналист-фрилансер Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области и написал об этой поездке статью в журнал Foreign Policy, сообщило РИА «Новости» . Материал о его визите уже вышел на сайте издания .

Уточняется, что приезжал он туда в середине сентября вместе с волонтерами, которые привозили ВСУ дроны и внедорожники. В частности, он побывал в Судже.

Кроме того, в регион незаконно проникал и репортер итальянского издания Corriere della Sera Лоренцо Кремонези.

Ранее ФСБ сообщила, что с августа возбудила 14 уголовных дел против украинских и западных журналистов, незаконно проникающих на оккупированную ВСУ часть Курской области. По этой статье предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба посольства Швейцарии в России тоже предупредила репортеров об ответственности за такие действия. В дипмиссии сообщили, что журналисты не обращались за аккредитацией или визой.