Сегодня 11:55 ФСБ с августа возбудила дела против 14 журналистов за нарушение границы Фото: РИА «Новости»
С 17 августа фигурантами уголовных дел о незаконном пересечении российской границы стали 14 иностранных журналистов, делающих репортажи на оккупированной украинскими войсками территории Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Также в ведомстве подчеркнули, что по этой статье предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.
В конце сентября дела возбудили против корреспондентов австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчера Янга, а также против журналиста румынского издания НotNews Мирчи Парбу.
Кроме того,
фигурантами дел стали репортеры украинских каналов 1+1 и Hromadske, корреспонденты CNN, RAI и Deutsche Welle*. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.
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