«Козырная карта». Алаудинов раскрыл план Украины и Запада против России

Алаудинов: Украина и Запад решили использовать против РФ «козырную карту»

Украина и Запад решили использовать «козырную карту» в конфликте против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, на поле боя у них не получается победить Россию.

«Гибридная война уже давно идет против России. Сейчас козырная карта называется „межнационалка“, „межконфессионалка“ — взбудораживание внутренней составляющей нашего государства», — сказал офицер.

Алаудинов добавил, что противник создал огромное количество сайтов, распространяющих антироссийскую информацию в России.

До этого российский посол в Лондоне Андрей Келин обвинил британцев в подготовке и осуществлении военных и диверсионных операций ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что операцию ВСУ по вторжению в Курскую область разработали в НАТО, а завели украинских военных на территорию России представители иностранных ЧВК.