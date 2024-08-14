Посол Келин заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не только готовит украинских военных, но также влияет на руководство Украины и принимает непосредственное участие в проведении военных и диверсионных операций ВСУ. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

«Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — сказал дипломат.

Британское Минобороны ранее признало, что с июня 2022 года в стране прошли обучение более 42 тысяч украинских военных.

Кроме того, сами британцы становятся иностранными наемниками и идут служить в ВСУ. Российское оборонное ведомство уже сообщало, что на Украине находятся более 800 британских боевиков, из которых уничтожены 360 человек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал, что операцией ВСУ на территории Курской области руководят натовские эксперты, а в самом регионе помимо украинских военных находятся иностранные наемники из Франции, Польши, Канады и каратели из «Грузинского легиона»*.

* Росфинмониторинг внес военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* в перечень террористов и экстремистов.