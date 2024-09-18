«Кошмар какой-то». Жители Твери и Торжка слышали взрывы во время атаки дронов

Источник 360.ru: жители Торжка и Твери слышали взрывы во время налета БПЛА

При атаке беспилотников на Тверскую область взрывы слышали жители Торжка и Твери. Деталями происходившего они поделились в беседе с 360.ru.

Девушка из Твери рассказала, что в городе прозвучал громкий хлопок, но что именно прогремело, она не поняла.

«Кошмар какой-то, не прекращается. Бедные люди», — отметила собеседница 360.ru.

Жительница Торжка добавила, что взрыв прогремел рано утром и разбудил ее.

«В Торжке слышно очень, проснулась в 4:36 от грохота и толчка», — подчеркнула она.

Ранее ВСУ массово атаковали беспилотниками Тверскую область. Губернатор региона Игорь Руденя подтвердил, что средства ПВО и РЭБ нейтрализовали дроны. Из-за осколков рухнувшего БПЛА в Торопецком округе вспыхнул пожар.

Власти региона приняли решение частично эвакуировать жителей с потенциально опасной территории. Для них запустили горячую линию по вопросам эвакуации. По словам губернатора, ситуация находится под контролем.