Горячую линию по вопросам эвакуации запустили в Тверской области после атаки БПЛА

В Тверской области запустили горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после атаки БПЛА. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети «ВКонтакте» .

ГУ МЧС по региону организовало горячую линию по поручению губернатора Игоря Рудени.

«Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем, добавили в администрации. Местных жителей призвали не публиковать фото и видео с места падения обломков беспилотников в целях безопасности.

Массовую атаку БПЛА отразили в Тверской области рано утром 18 сентября. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. После падения частей дронов начался пожар.