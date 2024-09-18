Горячую линию по вопросам эвакуации запустили в Тверской области после атаки БПЛА

В Тверской области запустили горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после атаки БПЛА. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети «ВКонтакте».
ГУ МЧС по региону организовало горячую линию по поручению губернатора Игоря Рудени.
«Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — говорится в сообщении.
Ситуация находится под контролем, добавили в администрации. Местных жителей призвали не публиковать фото и видео с места падения обломков беспилотников в целях безопасности.
Массовую атаку БПЛА отразили в Тверской области рано утром 18 сентября. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. После падения частей дронов начался пожар.
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