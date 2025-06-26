Корреспондент китайского телеканала получил ранение в Курской области

Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение, когда снимал репортаж о жителях Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Журналист, имя которого не называется, попал под атаку украинских беспилотников.

«Сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — добавил собеседник информагентства.

Ранее съемочную группу телеканала «Звезда» атаковали в Херсонской области, когда они работали в Алешках. Сами репортеры не пострадали, но ранение получил их сопровождающий, а автомобиль, на котором они передвигались, сгорел.

А в марте украинский беспилотник атаковал водителя и оператора «Вестей. Донецк» в Горловке. Оба получили контузию.