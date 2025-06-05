Журналистов «Звезды» атаковали в Алешках

Сопровождающий группы телеканала «Звезда» пострадал в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщил сам телеканал .

«Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой „Звезды“ в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — заявили журналисты.

Там отметили, что БПЛА каждый день атакуют мирных жителей, бьют по больницам и дорогам. Здания в поселке разрушились, улицы опустели. При этом больница до сих пор продолжает работать. В учреждении не осталось ни одного целого окна.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе в результате украинской атаки пострадала одна женщина. По его словам, фрагменты дрона разбили окно в ее квартире. Осколки задели лицо местной жительницы. Ее отправили в больницу с множественными осколочными ранениями.