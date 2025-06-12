Концерты, выставки и мастер-классы прошли в парках Подольска в День России

Свыше 8500 человек отметили День России в парках Подольска. Для жителей и гостей округа подготовили музыкальные концерты, спортивные состязания, выставки и творческие мастер-классы.

Центральными площадками празднования Дня России страли парк имени Виктора Талалихина и Детский парк культуры и отдыха в Климовске. Самых маленьких, а также семьи участников специальной военной операции угостили бесплатным мороженым. Всего раздали свыше 1500 порций сладкого лакомства.

Акция по распространению ленточек в цветах российского флага прошла в сквере Поколений и на площади Славы. А в парке Талалихина, помимо этого, развернули ленту-триколор длиной 25 метров. Участниками патриотической акции стали председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Любовь Ушанева, депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутат Совета депутатов округа Виктор Щукин, руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, директор парка Владимир Губский и активисты молодежных объединений. В парке также провели праздничные мероприятия в поддержку участников специальной военной операции.

В Детском парке культуры и отдыха прошел концерт «С Россией в сердце». Перед зрителями выступил вокальный коллектив «Гармония». Николай Агафонов и Анастасия Жердева исполнили песню «Россия — это мы». Также в парке наградили победителей конкурса рисунков «Красота доступна каждому». Работы финалистов, на которых авторы изобразили достопримечательности Подольска, можно было увидеть на передвижной выставке у концертной площадки. Сотрудники библиотек № 26 и № 27 подготовили для юных жителей мастер-классы ко Дню России. Гости праздника фотографировались на память с ростовой куклой-медведем.