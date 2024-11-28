Концерт в честь 15-летия городского казачьего общества прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялся концерт «Слава Богу мы — Казаки» к юбилею местного казачьего общества. Организация появилась 21 ноября 2009 года.

«Это люди, которые стоят плечом к плечу, на которых можно положиться. Казак — это русский человек, мы — частичка большого народа нашей многонациональной страны», — сказал атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

Мероприятие прошло в центре культуры «Подмосковье». Для участников общества организовали праздничный концерт. Также со сцены прозвучали благодарственные слова.

Одни казаки отправились в зону специальной военной операции, другие активно помогают в сборе гуманитарной помощи. Также они занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Так, создали целый класс в военно-патриотическом центре «Граница» и открыли второй казачий кадетский класс совместно с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России.

На мероприятии наградили тех, кто вместе с казачьим обществом помогает людям. Например, председатель Иркутской региональной общественной организации «В защиту права» Ангелина Светик создала проект «Киберлюди». Его участники помогают ветеранам специальной военной операции, которые нуждаются в протезах. Ангелине Светик вручили нагрудный знак «15 лет Мытищинского городского казачьего общества».

Помимо этого, казаков отметили благодарственными письмами Московской областной думы, главы городского округа Мытищи и местного Совета депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона.

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