Подмосковные волонтеры отметили профессиональный праздник 29 октября. За помощь людям в тяжелых жизненных ситуациях лучших добровольцев отметили наградами. Почетные грамоты и благодарственные письма им вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

За последние четыре года подмосковные волонтеры помогли провести 12 тысяч мероприятий. Они совершили свыше семи тысяч добрых дел. К региональному движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились около 50 тысяч человек, из них 14 тысяч — в этом году.

Андрей Воробьев вручил почетные грамоты координаторам организации Александру Шаповалову из Подольска и Данилу Цыхановскому из Наро-Фоминска. Они оказали большую помощь людям во время аварий на объектах ЖКХ прошлой зимой.

Благодарственные письма получили председатель «Российского красного креста» Забил Алекперов, а также волонтеры София Семечкина и Елизавета Федорова, которые помогли пострадавшим в теракте в «Крокусе».