«Вы — наше будущее». Воробьев наградил лучших волонтеров в Подмосковье
Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров в Подмосковье
Подмосковные волонтеры отметили профессиональный праздник 29 октября. За помощь людям в тяжелых жизненных ситуациях лучших добровольцев отметили наградами. Почетные грамоты и благодарственные письма им вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
За последние четыре года подмосковные волонтеры помогли провести 12 тысяч мероприятий. Они совершили свыше семи тысяч добрых дел. К региональному движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились около 50 тысяч человек, из них 14 тысяч — в этом году.
Андрей Воробьев вручил почетные грамоты координаторам организации Александру Шаповалову из Подольска и Данилу Цыхановскому из Наро-Фоминска. Они оказали большую помощь людям во время аварий на объектах ЖКХ прошлой зимой.
Благодарственные письма получили председатель «Российского красного креста» Забил Алекперов, а также волонтеры София Семечкина и Елизавета Федорова, которые помогли пострадавшим в теракте в «Крокусе».
«В волонтерском движении — люди самых разных возрастов, но преимущественно молодые. И это очень приятно — вы наше будущее! Мы с уверенностью можем на вас опереться, что показали события и в Климовске, и в „Крокусе“. Ваша организованная работа была весьма востребована», — отметил губернатор.
Волонтеры помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».
Ранее губернатор рассказал о важности добровольческого движения. Он поблагодарил волонтеров за отдачу и оптимизм.