Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске
В Воскресенске прошел праздничный концерт «Защитником быть — Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества. 20 февраля в большом зале Дворца культуры «Химик» собрались те, кто защищал рубежи страны в годы Великой Отечественной войны, и те, кто сегодня исполняет воинский долг в зоне специальной военной операции.
С наступающим праздником гостей поздравили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко и представители Воскресенского благочиния.
«Сердечно благодарю за службу и желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа, благополучия в семьях и мирного неба над головой! Спасибо, что бережете Россию! С праздником, с Днем защитника Отечества!» — сказал Алексей Малкин.