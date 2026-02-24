Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел праздничный концерт «Защитником быть — Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества. 20 февраля в большом зале Дворца культуры «Химик» собрались те, кто защищал рубежи страны в годы Великой Отечественной войны, и те, кто сегодня исполняет воинский долг в зоне специальной военной операции.