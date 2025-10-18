Концерт ко Дню отца прошел в Серпухове

Во Дворце культуры «Россия» в Серпухове состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию Дню отца. Зрители увидели выступления лучших хореографических и вокальных коллективов округа.

Их номера стали подарком для всех жителей муниципалитета, кто с гордостью носит звание папы. Такие мероприятия укрепляют семейные традиции, подчеркивают бесценный вклад отцов в воспитание детей и формируют прочные основы общества.

Концерт посетили и участники специальной военной операции. Для них мероприятие стало символом поддержки и признательности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства. Он упомянул также о Цифровой платформе поддержки защитников и их семей, которая позволит оказывать помощь быстрее и эффективнее.