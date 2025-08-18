Концерт ко Дню деревни Шильково прошел в Воскресенске

День деревни Шильково отмечают в городском округе Воскресенск 16 августа. В этом году в честь праздника провели концертную программу «Здесь начинается Родина!».

Ее организовали сотрудники Дома культуры рабочего поселка Хорлово Муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества „Истоки“». Собравшиеся на концерте услышали любимые песни и композиции.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олег Стегура поздравил сельчан с Днем деревни. Этот праздник — не только повод собраться вместе, подобные мероприятия помогают укрепить связь между разными поколениями и сохранить культурные традиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.