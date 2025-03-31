Концерт к 76-летию 202-й ракетно-зенитной бригады прошел в Наро-Фоминске

Подразделение является важнейшей частью Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск России. Военнослужащих и ветеранов с этой значимой датой поздравили представители власти.

Председатель совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов отметил, что участие 202-й ракетно-зенитной бригады в специальной военной операции трудно переоценить. Успехи российских войск — это во многом заслуга и войск противовоздушной обороны, которая вызывает большое уважение и огромное чувство благодарности.

«Нижайший поклон тем, кто отдал свои жизни. В память о них в расположении бригады открыт мемориал. Они навсегда останутся в сердцах современников, об их подвигах будут рассказывать всем последующим поколениям», — подчеркнул Геннадий Пензов.

Военнослужащим вручили памятные подарки, а творческие коллективы и артисты исполнили для них свои лучшие номера.

Со времени основания бригады в марте 1949 года география ее дислокации неоднократно менялась, но уровень боевой подготовки неизменно остается высоким. На вооружении подразделения имеется новейшее оборудование, с которым справляется каждый прошедший учебу военнослужащий. Благодаря службе в бригаде тысячи молодых людей встали и встанут на защиту Отечества.