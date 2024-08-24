Концентрация нефтепродуктов в воде у порта «Кавказ» осталась в пределах нормы

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воде у порта «Кавказ»

Фото: РИА «Новости»

Специалисты Роспотребнадзора изучили пробы воды в зонах купания неподалеку от порта «Кавказ», где ВСУ атаковали паром с топливом. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперты не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов в воде. Уровень концентрации других вредных веществ в пробах также находился на уровне нормы, отметили в Роспотребнадзоре.

Украинские боевики выпустили ракету по порту 22 августа. В результате начался пожар, загорелись цистерны с топливом. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что поврежденный из-за удара паром затонул.

В связи с ЧП власти установили в регионе особый режим. Устранением разлива нефтепродуктов занимается Морспасслужба. На время проведения работ закрыли Керченскую паромную переправу.

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