«Контрольная точка». Переговоры России и Украины начнутся не раньше ноября

Переговоры по урегулированию украинского конфликта никто не отменял. Так прокомментировал в интервью 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что после нападения ВСУ на Курскую область диалога не будет «до полного разгрома врага».

«Позиция, высказанная Медведевым — это позиция важного государственного чиновника, но не государства», — подчеркнул политолог.

Сейчас Россия настроена в пользу переговоров и дипломатического завершения конфликта.

«Понятно, что в свете событий в Курской области перспектива переговоров усложняется и откладывается, но вовсе не устраняется целиком», — отметил эксперт.

Станкевич предположил, что официального диалога действительно не будет до полного разрешения ситуаций в курском и белгородском приграничье. Но дипломатия остается, она «будет протекать непублично».

«Пока не сменится администрация в США, переговоры маловероятны. Так что ноябрь–декабрь — контрольная точка, когда станет ясно, готовы ли обе стороны и международная обстановка к [диалогу]», — заключил он.

Ранее пленный ВСУ назвал глупостью и преступлением нападение на Курскую область. Мужчина предположил, что командование специально отправило солдат на убой. Оно пыталось показать миру, что у Украины «еще есть силы», но все вышло иначе.