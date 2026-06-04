Путин заявил, что контроль над Донбассом не противоречит сделке по Украине

Россия готова договориться с Украиной в духе Анкориджа. Однако взятие контроля над Донбассом и сделка не исключают друг друга. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами информагентств на ПМЭФ-2026.

Под контроль российских войск, по информации президента, перешла вся территория ЛНР, 80% Запорожской области и 85% ДНР. Войска продвигаются на всех направлениях. Путин заявил, что его не интересует негативная оценка ситуации из уст госсекретаря США Марко Рубио, важно лишь реальное положение дел.

При этом Россия готова разрешить разногласия с Украиной путем договоренностей, достигнутых на российско-американской встрече в Анкоридже. Путин заверил, что готов на компромиссы.

«Одно другого не исключает. [Планы] контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», — сказал он.

Путин сообщил также о катастрофическом дефиците личного состава в Вооруженных силах Украины. Противник потерял 100 тысяч человек.