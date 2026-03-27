Лавров рассказал об общении Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, несмотря на разногласия, разговаривают друг с другом откровенно и проявляют взаимное уважение. О закулисье международного общения рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью France TV .

По словам дипломата, между двумя лидерами всегда сохранялся нормальный рабочий контакт. Он отметил, что Путин и Трамп не по всем вопросам занимают одинаковую позицию, однако умеют вести разговор прямо и не скрывают существующих проблем.

«Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всем соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — сказал Лавров.

Он также упомянул выражение «дух Анкориджа», отметив, что подобный характер общения между Путиным и Трампом существовал и ранее.

Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Оба лидера положительно оценили итоги саммита.