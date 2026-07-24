Под Харьковом провалилась контратака ВСУ, которую пытались провести силами экс-заключенных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Представители ВСУ попытались провести контратаку под Харьковом, в районе Ивашкино. В атаке задействовали бывших заключенных.

«Больше половины группы было уничтожено», — подчеркнули в сообщении.



Российские военные нанесли один массовый и 18 групповых ударов по целям ВСУ за неделю. ВС РФ поразили инфраструктуры портов Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов.

Недавно военнослужащие освободили два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях.